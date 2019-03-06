أياكس يكتسح ريال مدريد ويطيح به من دوري الأبطال

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في مباراة مثيرة نجح فريق أياكس الهولندي بقيادة إيريك تان هاج المدير الفني للفريق في الإطاحة بريال مدريد -حامل اللقب- من الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا

اكتسح فريق أياكس الهولندي منافسه فريق ريال مدريد الإسباني، بأربعة أهداف مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن إياب مباريات الدور ثمن النهائي من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا، ليودع الملكي البطولة بمجموع الذهاب والإياب (5-3)، سجل الأهداف للفريق الهولندي كل من حكيم زياش في الدقيقة السابعة، ونيريس في الدقيقة 18، ثم سجل تاديتش في الدقيقة 63، ثم قلص ماركو أسينسيو النتيجة في الدقيقة 70، ليطلق شونة تسديدة قوية ويحرز الهدف الرابع ولا أروع في الدقيقة 72.

المباراة بدأت بضغط سريع من جانب لاعبي نادي أياكس وسط تحفظ كامل من جانب أصحاب الأرض، والاعتماد على الهجمات المرتدة فقط، وهدد لاعبو ريال مدريد مرمى أونانا بأول هجمة مُنظمة لعبها فاسكيز عرضية على رأس فاران ولكن العارضة تصدت لها. في الدقيقة السابعة نجح لاعبو الفريق الهولندي في تسجيل أول أهداف المباراة،

المباراة بدأت بضغط سريع من جانب لاعبي نادي أياكس وسط تحفظ كامل من جانب أصحاب الأرض، والاعتماد على الهجمات المرتدة فقط، وهدد لاعبو ريال مدريد مرمى أونانا بأول هجمة مُنظمة لعبها فاسكيز عرضية على رأس فاران ولكن العارضة تصدت لها. في الدقيقة السابعة نجح لاعبو الفريق الهولندي في تسجيل أول أهداف المباراة، وضغط حكيم زياش على توني كروس ولعب تمريرة رائعة لتاديتش الذي بدوره مرر الكرة للمغربي زياش الذي سدد الكرة في شباك ثيبو كورتوا معلنًا أول أهداف المباراة. استمر ضغط لاعبي الفريق الهولندي وسط توهان كامل للاعبي ريال مدريد وعدم القدرة على مجاراة سرعة لاعبي أياكس وعاد تاديتش ومر بمهارة رائعة وأرسل تمريرة ساحرة بين قلبي دفاع الملكي، لنيريس مهاجم الفريق الهولندي الذي نجح في مراوغة كورتوا، ووضع الكرة في الشباك معلنا الهدف الثاني في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول. Advertisements ولأن المصائب لا تأتي فرادى بدأ لاعبو ريال مدريد في السقوط بداعي الإصابة، وخرج فاسكيز باكيًا ليحل جاريث بيل بدلًا منه في الدقيقة 29 ثم سقط فينيسيوس وغادر الملعب باكيًا هو الآخر بسبب الإصابة وحل ماركو أسينسيو بدلًا له في الدقيقة 35. حاول لاعبو ريال مدريد السيطرة على مجريات اللقاء والحفاظ على الكرة مع تحجيم خطورة أياكس، حتى نجح لاعبو الملكي في السيطرة على الربع الأخير من الشوط الأول، وفي أول هجمة منظمة للملكي انتهت عند قدم جاريث بيل الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالقائم في الدقيقة 42، وانتهى الشوط بتقدم الفريق الهولندي بهدفين دون رد. في الشوط الثاني حاول ريال مدريد تسجيل هدف تقليص وتعديل مجموع لقائي دور الـ16 من الشامبيونزليج وتحديدًا في الدقيقة 49، وسدد ماركو أسينسيو تسديدة قوية مرت مباشرة بجوار القائم أياكس، وفي الدقيقة 51، نجح كورتوا في إنقاذ الملكي وتصدى لتسديدة قوية لفان دير بيك من مسافة قريبة. في الدقيقة 63 سجل تاديتش الهدف الثالث للفريق الهولندي، بعد العودة لتقنية الفيديو لأكثر من أربع دقائق، حيث احتسبها حكم اللقاء، ثم عاد الملكي ونجح في تقليص النتيجة وسجل ماركو أسينسيو هدفًا من تسديدة رائعة سكنت شباك أونانا حارس أياكس في الدقيقة 70 من عمر المباراة. وسط صحوة للاعبي الفريق الملكي خطف تاديتش أحد أبرز اللاعبين في المباراة ركلة حرة بجوار منطقة جزاء ريال مدريد، سددها شونة لاعب الفريق الهولندي بشكل ولا أروع فشل كوتورا في التصدي لها، ليعلن عن الهدف الرابع في الدقيقة 72 ويصعب الأمور على أصحاب الأرض. حاول ريال مدريد تقليص النتيجة وأهدر كريم بنزيما فرصة سهلة، بعد كرة عرضية لعبها مودريتش للمهاجم الفرنسي الذي سقط في منطقة الجزاء ومرت لجاريث بيل الذي سددها في جسد أونانا حارس الفريق الهولندي، وفي هجمة مرتدة لأياكس لُعبت بالعرض لحكيم زياش ولكنها علت العارضة بطريقة غريبة في الدقيقة 85، وأشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء لناتشو لاعب ريال مدريد بعد تدخل عنيف على فان دي بيك لاعب أياكس في الدقيقة الرابعة من عمر الوقت المحتسب بدلا من الضائع. ولم يشكل كلا الفريقين أي خطورة خلال الوقت المتبقي من اللقاء وانتهى بفوز الفريق الهولندي بأربعة أهداف مُقابل هدف وحيد.



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