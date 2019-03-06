انت الان تتابع رئيس الزمالك لمجلس الخطيب: «أنا مش بتاع مكالمات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م

حضر رئيس نادي الزمالك مؤتمر "نبذ التعصب والفتن" الذي دعت إليه رابطة النقاد الرياضيين بالتعاون مع جمعية اللاعبين المحترفين. وحضر المؤتمر عدد كبير من الرياضيين على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، وعدد من أعضاء الاتحاد ورؤساء الأندية وأعضاء رابطة النقاد الرياضيين. وكشف رئيس نادي الزمالك عن سبب حضوره اليوم في مؤتمر نبذ التعصب، حيث أكد أنه حضر اليوم بعدما تلقى دعوة من جمعية اللاعبين المحترفين ورابطة النقاد الرياضيين.

وعن عدم حضور أي ممثل من مجلس إدارة النادي الأهلي في المؤتمر، قال رئيس نادي الزمالك إن من لا يحضر لا يحترمنا، وإن المؤتمر تمت إقامته من الأساس بسبب الأزمة بين الزمالك والأهلي، مؤكًدا أنها بداية سيئة لعدم حضور أحد من القلعة الحمراء المؤتمر. ووجه رئيس القلعة البيضاء رسالة إلى مجلس الأهلي برئاسة محمود

Advertisements