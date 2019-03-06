انت الان تتابع ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة أمام أياكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٥ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م
فينيسيوس
تلقى فريق ريال مدريد الإسباني، ضربة موجعة، خلال مواجهة أياكس أمستردام، التي تقام حاليًا، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في مباراة الإياب من دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تعرض لوكاس فاسكيز للإصابة في الدقيقة التاسعة والعشرين، وخرج باكيًا من أرض الملعب، وقرر سانتياجو سولاري الدفع بجاريث بيل بدلا منه، ولم يمر سوى خمس دقائق حتى تعرض زميله فينيسيوس جونيور للإصابة وخرج باكيًا من أرض الملعب، وشارك ماركو أسينسيو بدلًا منه، ليكون التغيير الاضطراري الثاني للملكي.
وتشير النتيجة إلى تقدم الضيوف بهدفين نظيفين، حيث سجل المغربي حكيم زياش هدف أياكس الأول في الدقيقة السابعة بعد تمريرة من دوسان تاديتش، قبل أن يضيف البرازيلي دافيد نيريس الهدف الثاني، بعدما انطلق الصربي دوسان تاديتش، وتلاعب بمدافعي ريال مدريد ومرر كرة بينية رائعة إلى نيريس، الذي أنهى الهجمة في شباك تيبو
وتشير النتيجة إلى تقدم الضيوف بهدفين نظيفين، حيث سجل المغربي حكيم زياش هدف أياكس الأول في الدقيقة السابعة بعد تمريرة من دوسان تاديتش، قبل أن يضيف البرازيلي دافيد نيريس الهدف الثاني، بعدما انطلق الصربي دوسان تاديتش، وتلاعب بمدافعي ريال مدريد ومرر كرة بينية رائعة إلى نيريس، الذي أنهى الهجمة في شباك تيبو كورتوا في الدقيقة 18.
وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن أياكس لم يخسر في آخر 47 مباراة في دوري أبطال أوروبا افتتح فيها التسجيل بواقع الفوز في 39 مباراة مقابل التعادل 8 مرات.
وحقق فريق ريال مدريد فوزًا غاليًا في لقاء الذهاب خارج ميدانه في العاصمة الهولندية أمستردام بنتيجة 2-1 من توقيع كل من ماركو أسينسيو وكريم بنزيما، في الوقت الذي سجل فيه حكيم زياش هدف أياكس الوحيد في تلك المواجهة.
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