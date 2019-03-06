انت الان تتابع البدري: «الشيخ أول من نبذ التعصب حفاظًا على مصر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

حسام البدري

كشف حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، في تصريحات صحفية خلال وجوده بمؤتمر نبذ التعصب، الذي دعت إليه رابطة النقاد الرياضيين وجمعية اللاعبين المحترفين وأقيم عصر اليوم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن ناديه أول من نبذ التعصب في الرياضة المصرية، موضحًا أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي ومالك النادي هو أول من نبذ التعصب لحماية مصر وشعبها من الفتن. وأكد البدري أن تركي آل الشيخ وافق على تأجيل مباريات كأس مصر بعدما طلب الأمن ذلك حفاظًا على أمن مصر وهذا دليل لنبذ التعصب من جانبه.

Advertisements

وعلق حسام البدري رئيس نادي بيراميدز عن عدم حضور أي مسئول من مسئولي النادي الأهلي للمؤتمر بأن جميع المسئولين الذين حضروا والذين لم يحضروا حريصون على وضع أمن مصر فوق كل اعتبار. وأختتم البدري تصريحاته بأن آل الشيخ قرر رصد 100 مليون جنيه لدعم الأندية الفقيرة لكي يقوموا ببناء منشآت رياضية وخدمية من أجل