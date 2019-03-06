البدري: «الشيخ أول من نبذ التعصب حفاظًا على مصر»

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تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م
حسام البدري
كشف حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، في تصريحات صحفية خلال وجوده بمؤتمر نبذ التعصب، الذي دعت إليه رابطة النقاد الرياضيين وجمعية اللاعبين المحترفين وأقيم عصر اليوم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن ناديه أول من نبذ التعصب في الرياضة المصرية، موضحًا أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي ومالك النادي هو أول من نبذ التعصب لحماية مصر وشعبها من الفتن. وأكد البدري أن تركي آل الشيخ وافق على تأجيل مباريات كأس مصر بعدما طلب الأمن ذلك حفاظًا على أمن مصر وهذا دليل لنبذ التعصب من جانبه.
وعلق حسام البدري رئيس نادي بيراميدز عن عدم حضور أي مسئول من مسئولي النادي الأهلي للمؤتمر بأن جميع المسئولين الذين حضروا والذين لم يحضروا حريصون على وضع أمن مصر فوق كل اعتبار. وأختتم البدري تصريحاته بأن آل الشيخ قرر رصد 100 مليون جنيه لدعم الأندية الفقيرة لكي يقوموا ببناء منشآت رياضية وخدمية من أجل
وأختتم البدري تصريحاته بأن آل الشيخ قرر رصد 100 مليون جنيه لدعم الأندية الفقيرة لكي يقوموا ببناء منشآت رياضية وخدمية من أجل حياة أفضل لهؤلاء.
وشهد مؤتمر نبذ التعصب الذي دعت إليه كل من رابطة النقاد الرياضيين وجمعية اللاعبين المحترفين، حضور رئيس نادي الزمالك، بالإضافة إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، وعدد من أعضاء الاتحاد ورؤساء الأندية.
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