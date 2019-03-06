الان تتابع فضيحة في “برنابيو”.. إياكس يطيح بريال مدريد من دوري أبطال أوروبا برباعية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سحق أياكس أمستردام الهولندي، ريال مدريد الإسباني 4-1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “سانتياغو برنابيو”، في دوري أبطال أوروبا. وبهذه النتيجة ودع ريال مدريد (حامل اللقب) البطولة وصعد أياكس إلى ربع النهائي. Advertisements تقدم المغربي حكيم زياش لاعب نادي أياكس مع حلول الدقيقة السابعة، بعد أن استغل الخطأ الدفاعي وضغط على توني كروس، وقابل عرضية زميله وسدد قوية محرزًا هدف التقدم لفريقه.

وأضاف ديفيد ناريس الهدف الثاني لأياكس في الدقيقة 18 من انفراد بمرمى كورتوا حارس الريال.

وعزز أياكس تقدمه بالهدف الثالث عن طريق تاديتش في الدقيقة 62 من تسديدة قوية، ثم قلص أسينسيو النتيجة وأحرز الهدف الأول للريال، وأضاف لاسه شونه الهدف الرابع في الدقيقة 72.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة في “برنابيو”.. إياكس يطيح بريال مدريد من دوري أبطال أوروبا برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.