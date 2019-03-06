الان تتابع فوساتي: التأقلم السريع مع فلسفتي وراء إسقاط السد القطري والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الأوروجوياني خورخي فوساتي المدير الفني لأهلي جدة السعودي إن التأقلم السريع للاعبي فريقه مع فلسفته، لعبا دورا كبيرا في الفوز الغالي على حساب السد القطري.
وفاز الأهلي على ضيفه السد بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا، في مباراة أقيمت على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة.
وقال فوساتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة “أشكر اللاعبين على التأقلم السريع مع التعليمات خلال فترة وجيزة”.
وأضاف “أنا سعيد للغاية بما قدمه اللاعبون، خاصة أمام فريق يمتلك قدرا كبيرا ومذهلا من الانسجام، بسبب وجود لاعبيه معا منذ فترة طويلة”.
كانت هذه تفاصيل خبر فوساتي: التأقلم السريع مع فلسفتي وراء إسقاط السد القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.