الامارات | تين كات: هدف لوكوموتيف المبكّر أربك حساباتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن تين كات: هدف لوكوموتيف المبكّر أربك حساباتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستأنف فريق الكرة بنادي الوحدة تدريباته، مساء اليوم، عقب عودته من العاصمة الأوزبكية طشقند، فجر أمس، بعد خوض الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا أمام فريق لوكوموتيف، والتي انتهت بخسارة الوحدة بهدفين نظيفين، واحتلاله المركز الثالث في ترتيب فرق المجموعة بلا رصيد من النقاط، خلف الاتحاد السعودي المتصدر برصيد ثلاث نقاط، ولوكوموتيف الأوزبكي في المركز الثاني بالرصيد نفسه وبفارق الأهداف عن الاتحاد، فيما احتل الريان القطري المركز الرابع والأخير بلا رصيد، متخلفاً عن الوحدة الثالث بفارق الأهداف.

وحصل لاعبو الوحدة على راحة، أمس، بقرار من المدير الفني تين كات، على أن تستأنف التدريبات مساء اليوم، استعداداً للقاء الاتحاد السعودي في السابعة من مساء الإثنين المقبل، على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وطالب المدير الفني تين كات لاعبي الفريق بنسيان الخسارة في الجولة الأولى أمام لوكوموتيف، والاستعداد الجيد والتركيز الشديد قبل مواجهة الاتحاد السعودي، التي يعول عليها الفريق في تعويض خسارة المباراة الأولى، بتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، من أجل دخول المنافسة لحجز إحدى بطاقتي التأهل لدور الستة عشر.

وقال تين كات، في تصريحات صحافية بعد وصول بعثة الفريق إلى أبوظبي، إن الفريق تنتظره مباراة غاية في الأهمية أمام الاتحاد السعودي، والتي يعول عليها الفريق كثيراً، من أجل تعويض الخسارة في مباراة لوكوموتيف، والتي جاءت عكس ما كان يخطط له الفريق بالعودة من طشقند بنتيجة إيجابية.

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وأضاف «أداء الفريق كان أقل من المستوى المتوقع في الشوط الأول من مباراة لوكوموتيف، وارتكب اللاعبون الكثير من الأخطاء، بسبب الهدف المبكر الذي أربك الحسابات تماماً، واضطر الفريق لتعديل خطته التكتيكية، بعد أن مني مرماه بهدف، وأصبح لزاماً عليه السعي للتعويض، لذلك كان القرار بإجراء تبديل مبكر بخروج الظهير الأيسر حسين عباس، والدفع بلاعب الوسط المهاجم خليل إبراهيم لتنشيط الهجوم، لكن ظل الأداء قاصراً في الشوط الأول، وفي الثاني تحسن الوضع كثيراً، وسيطر الفريق على منطقة الوسط، وكان قريباً من التعادل على أقل تقدير، لكن الهجمات افتقدت الدقة والنهاية السعيدة، ثم فوجئ الفريق بدخول هدف ثانٍ في مرماه من ضربة حرة مع الثواني الأخيرة من اللقاء.

وأشار تين كات إلى أن مباراة الاتحاد السعودي ستكون صعبة، خصوصاً بعد فوز الاتحاد الكبير على الريان بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الأولى، وسيحاول بالتأكيد مواصلة انتصاراته والانفراد بقمة المجموعة، خصوصاً بعد ارتفاع الروح المعنوية للاعبيه، وأعتقد أن هذه النتيجة لم تكن متوقعة، قياساً بظروف الفريق الحالية في الدوري السعودي.

وقال «الوحدة سيستعد جيداً لهذه المواجهة الصعبة، وعلينا دراسة أخطائنا جيداً في مباراة لوكوموتيف وعدم تكرارها، ولابد من استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، والوحدة قادر على تحقيقه بما يملك من إمكانات كبيرة ولاعبين قادرين على صنع الفارق في هذه المواجهة».

من جانب آخر، تصل إلى العاصمة أبوظبي، السبت المقبل، بعثة فريق الاتحاد السعودي لأداء المباراة، ومن المنتظر أن يؤدي الفريق تدريبه الأول مساء يوم وصوله مباشرة، على أحد ملاعب العاصمة أبوظبي، على أن يؤدي تدريبه الأخير في السابعة من مساء الأحد المقبل، على استاد آل نهيان، الذي يستضيف المباراة.

• بعثة الاتحاد السعودي تصل أبوظبي السبت المقبل استعداداً للقاء الوحدة.