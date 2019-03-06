الامارات | تنظيم ماراثون «المفاصل» السابع في الشارقة السبت المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم ماراثون «المفاصل» السابع في الشارقة السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد شاطئ الممزر في الشارقة، السبت المقبل، إقامة ماراثون المفاصل السابع تحت شعار «لا تؤجل تواصل اليوم»، وتقيمه جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل بإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية من أجل رفع مستوى التوعية بمرض التهاب المفاصل، والتشجيع على الكشف المبكر لهذا المرض الذي يعتبر أحد الأمراض المسببة للإعاقة الحركية، ويخصص الماراثون لدعم المرضى مادياً ومعنوياً، ويمثل فرصة لإبراز المبادرات المجتمعية في الإمارة الباسمة.

Advertisements

واستقطبت الجمعية في نسخ سابقة ما لا يقل عن 3000 مشارك من جميع الأعمار والجنسيات، ويتوقع أن يشارك في النسخة المقبلة ما يزيد على 5000 مشارك.

وتتضمن الفعالية العديد من الفقرات الرياضية التي تتضمن أربع مراحل، وتشمل المرحلة الأولى مسافة كيلومتر واحد لمرضى التهاب المفاصل وأصحاب الهمم والمتقاعدين (رجال وسيدات)، وللعائلات والأطفال دون ست سنوات، وتحتوي المرحلة الثانية على سباق مسافة كيلومتر واحد جرياً، مخصص لفئة الأطفال تحت 11 عاماً، والمرحلة الثالثة لسباق 5.3 كلم جرياً للناشئين والشباب والكبار من الجنسين، أما الرابعة فتصل إلى ستة كلم جرياً للرياضيين المحترفين ولمن هم فوق 18 سنة من الجنسين، وسيشهد السباق في الختام تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى للرجال والسيدات في كل مرحلة، إضافة إلى تكريم: الأسرة المثالية، أكبر متسابق، أصغر متسابق، أكثر مؤسسة حكومية داعمة للسباق من حيث أعداد المشاركين، جائزة أفضل تغطية إعلامية، جائزة أفضل جالية مشاركة.

يُتوقع أن يشارك في النسخة المقبلة ما يزيد على 5000 مشارك.