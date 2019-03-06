الامارات | زوران يقود الهلال لأول فوز «آسيوي» على ملعب العين

شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يقود الهلال لأول فوز «آسيوي» على ملعب العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المدرب الكرواتي، زوران ماميتش، فريقه الهلال السعودي لتحقيق فوز صعب على فريقه السابق العين، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد هزاع بن زايد، ضمن افتتاحية مشوار الفريقين في أبطال آسيا لكرة القدم، ليمنح فريقه الجديد ثلاث نقاط غالية. وسيخسر العين جهود قائده إسماعيل أحمد في لقاء الاستقلال الإيراني في الجولة الثانية، بسبب تلقيه البطاقة الحمراء أمس.

وظل زوران واقفاً في المنطقة الفنية على مدار شوطي المباراة، وبدا عليه التوتر خلال توجيهه لاعبيه بالضغط المستمر على منطقة العين، بينما احتفل بالهدف الوحيد الذي سجله قائد فريقه محمد الشلهوب في الدقيقة 66.

والفوز هو الأول للفريق السعودي في ملعب العين من أصل سبع مباريات سابقة جمعت الطرفين في أبطال آسيا، كان فيها الفوز ست مرات من نصيب العين، والتعادل في مباراة واحدة.

وتأثر العين بفقدان خدمات مهاجمه البرازيلي كايو الغائب بداعي الإيقاف، إذ ظل اللاعب على الدوام أحد مفاتيح اللعب للفريق.

ونجح مدرب فريق العين، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، في تحجيم مصادر القوة في هجوم الفريق السعودي، بعد أن وضع المدافع الياباني تسوكاسا شوتاني خلال الشوط الأول في الجبهة اليمنى بدلاً على اليسرى، لإيقاف الفرنسي بافيتمبي غوميز، بينما كلف المالي تونغو حامد دومبيا برقابة البرازيلي كارلوس إدواردو، لكن ذلك لم يكن كافياً لمنع الضيوف من الوصل إلى الشباك.

وجاءت انطلاقة المباراة سريعاً من جانب الضيوف، الذين كانوا المبادرين بالهجمات التي شكلت خطورة بالغة على مرمى الحارس خالد عيسى، بينما لجأ لاعبو فريق العين للدفاع الشامل من أجل امتصاص الضغط المتواصل، مع الاعتماد بصورة واضحة على الهجمات المرتدة.

ومع مرور الوقت، دخل لاعبو فريق العين في أجواء اللقاء، من خلال القيام بشن هجمات منظمة منحتهم التفوق في أرضية الملعب، على حساب الفريق السعودي الذي تراجع أداء لاعبيه بصورة واضحة، بعد أن اصطدموا بصلابة دفاع العين، والسرعة في بناء الهجمات، مع السيطرة على وسط الملعب بصورة واضحة، بنسبة للتمريرات الخاطئة من جانب الضيوف.

وانطلق الشوط الثاني بأفضلية هلالية واضحة، بعد أن اندفعوا بالكامل إلى الأمام، ما فرض على لاعبي العين التراجع إلى مناطقهم الخلفية، بينما تعاطف كل من القائم والعارضة مع «الزعيم»، بعد أن تصدى لتسديدتين من مهاجم فريق الهلال السعودي، البرازيلي كارلوس إدواردو، خلال الخمس دقائق الأولى.

واستغل فريق الهلال تقدم لاعبي العين، وتلقى محمد البريك كرة خلف المدافعين من الجبهة اليمنى، توغل بها داخل منطقة الجزاء، قبل أن يمررها بطريقة عرضية سددها القائد محمد الشلهوب من لمسة واحدة، لتستقر في شباك الحارس خالد عيسى، وتمنح الضيوف هدف التقدم.

ولم تفلح التبديلات الهجومية التي أجراها المدرب غاريدو في الشوط الثاني، بدخول الثلاثي محمد عبدالرحمن وجمال معروف وابراهيما دياكي في تغيير النتيجة، إذ استمرت المباراة سجالاً بين الفريقين، إلى أن أطلق حكم المباراة البحريني نواف شكرالله صافرة نهاية اللقاء بفوز الضيوف بهدف دون رد.

التبديلات

- العين:

دخول محمد عبدالرحمن

وجمال معروف وإبراهيما دياكي

في مكان عامر عبدالرحمن

ومحمد فايز وتونغو دومبيا.

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- الهلال:

دخول هتان باهبري وحسن

كادش وعبدالرحمن اليامي

في مكان محمد الشلهوب

وسبستيان جوفينكو وياسر الشهري

البطاقات

- العين:

تونغو دومبيا وجمال معروف.

- العين:

إسماعيل أحمد.

أفضل لاعب

لاعب العين

ريان يسلم.

دون التوقعات

مدافع العين

إسماعيل أحمد.