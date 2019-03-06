شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يودع دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة من أياكس 4-1 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أطاح فريق أياكس أمستردام الهولندي، بفريق نادي ريال مدريد الإسباني- حامل لقب دوري أبطال أوروبا في آخر 3 مواسم على التوالي من منافسات البطولة- بعدما حقق الفريق الهولندي فوزًا ساحقًا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب ثمن النهائي، ليتأهل أياكس إلى ربع نهائي البطولة.

وسجل أهداف أياكس، حكيم زيباش في الدقيقة 7، ودافيد ناريس في الدقيقة 18، ودوشان تاديتش في الدقيقة 62، ولاسه شوني في الدقيقة 72، في حين سجل هدف الريال الوحيد ماركو أسيسيو في الدقيقة 70 من عمر المباراة.