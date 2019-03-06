توتنهام يتأهل لربع نهائي دوري الأبطال بفوزه على بوروسيا دورتموند 1-0

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تأهل توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إلى دور ربع نهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب سيجنال ايدونا بارك، في إياب دور الـ16 من البطولة. وأحرز هدف توتنهام هاري كين في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

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