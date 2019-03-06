شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال| توتنهام يفرض التعادل السلبي على دورتموند في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول بين فريقي بوروسيا دورتموند الألماني، أمام توتنهام الإنجليزي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتبدو مهمة بوروسيا دورتموند في العبور للدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا صعبة للغاية، بعدما تلقى هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب التي جمعتهما بملعب «ويمبلي» بالعاصمة الإنجليزية «لندن» بثلاثية نظيفة.

ويحتل بوروسيا دورتموند حاليًا صدارة ترتيب الدور يالألماني برصيد 54 نقطة بفارق الأهداف عن بايرن ميونخ، فيما يحتل توتنهام المركز الثالث بالدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة.