الأهلي يهدم سد قطر

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) قاد مهاجم الأهلي عمر السومة فريقه لفوز مستحق، بعدما سجل هدفين في مرمى ضيفه السد القطري، في اللقاء الذي جمعهما أمس على استاد مدينة الملك عبدالله

قاد مهاجم الأهلي عمر السومة فريقه لفوز مستحق، بعدما سجل هدفين في مرمى ضيفه السد القطري، في اللقاء الذي جمعهما أمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة»، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا، ليتصدر الأهلي فرق مجموعته، مستغلا التعادل الإيجابي بين بيروزي الإيراني وضيفه باختاكور الأوزبكي. جاء هدفا السومة من ركلة جزاء في الدقيقة 32، ورأسية في الدقيقة 76.

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