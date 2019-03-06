رجال سلة الأهلي يفوز على سبورتنج “80-71” في دوري السوبر

أ ش أ

حقق الفريق الأول لكرة السلة (رجال) بالنادي الأهلي فوزا مهما على نظيره فريق سبورتنج في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم/ الثلاثاء/ ضمن منافسات دوري السوبر للمحترفين.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وحسمها الأهلي لصالحه بنتيجة (80-71).

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