شكرا لقرائتكم ريال مدريد يودع دوري الأبطال بفضيحة أمام أياكس.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودع ريال مدريد الإسبانى مسابقة دورى أبطال أوروبا فى مفاجأة من العيار الثقيل، بعد الخسارة المدوية أمام ضيفه أياكس الهولندى بأربعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو" فى اياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الريال 2-1،وبذلك تأهل أياكس لدور الثمانية بمجموع المباراتين 5-3.

وللمرة الأولى منذ موسم 2009-2010 يخرج ريال مدريد من دور الـ 16.

انتهى الشوط الأول بتقدم أياكس 2-1، سجلهما النجم المغربى حكيم زياش فى الدقيقة 7، ديفيد نيريس فى الدقيقة 18.

وظهر نجوم ريال مدريد بمستوى متواضع خلال الشوط الأول، ولم ينجح لاعبوه فى مجاراة الفريق الهولندى، وكانت أخطر فرص الريال فى الدقيقة 42، حين رد القائم تسديدة بيل.

وزادت متاعب الريال، بخروج كلا من لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور للإصابة، وشارك بدلا منهما جاريث بيل و وماركو أسينسيو، بالإضافة إلى غياب القائد سيرجيو راموس من البداية للإيقاف.

فى الشوط الثانى سجل تاديتش الهدف الثالث فى الدقيقة 62، قبل أن يقلص ماركو أسينسيو الفارق للريال فى الدقيقة 70، ثم قضى لاسه شونة على ’مال الملكى فى العودة بالهدف الرابع فى الدقيقة 72.

وتعرض ناتشو مدافع ريال مدريد للطرد فى الوقت بدل الضائع من اللقاء لحصوله على انذارين.



إصابة فاسكيز

الاحتفال بالهدف الأول

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