شكرا لقرائتكم فيديو.. توتنهام يتخطى عقبة دورتموند ويتأهل لدور الـ 8 لدوري الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل توتنهام الإنجليزي، إلى دور الثمانية من دورى أبطال أوروبا، بعد الفوز على مضيفه بوروسيا دورتموند الألمانى بهدف دون رد، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، فى إياب دور الـ16من المسابقة.

وكرر توتنهام الفوز، بعد أن تغلب فى لقاء الذهاب بنتيجة 3-0 ليتأهل بمجموع المبارتين 4-0.

جاء هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 49 من عمر المباراة، عن طريق نجم السبيرز وهدافه هاري كين من خلال انفراد أمام مرمى دورتموند.

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