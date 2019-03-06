شكرا لقرائتكم أخبار الدوري الانجليزي يوم 6-3-2019 تشيلسي يستأنف على عقوبات الفيفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار الدوري الإنجليزي يوم 6-3-2019 شهدث العديد من الأخبار الهامة، أبرزها استئناف تشيلسى على عقوبة حرمانه من القيد لفترتين متاليييتين من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".

تشيلسي يستأنف عقوبة حرمانه من التعاقدات

قدم نادى تشيلسي استئناف بشأن عقوبة التعاقدات، والتي تنص علي حرمانه بإجراء أي صفقات خلال موسمي الانتقالات بالدوري الانجليزي

وعلي هامش العقوبة تم تغريم تشيلسي 460 ألف جنيه استرليني،وتأتي هذه العقوبة بناءا علي وجود تلاعبات موثقة من جانب موقع ميديا بارت الفرنسي التي أدت إلى توقيع هذه العقوبة على النادي الانجليزي

ويتنظر مسؤولي نادي تشيلسي إعادة النظر مرة أخرى في أمور العقوبة من جانب الفيفا ، وإعلان القرار النهائي في هذه الأزمة.

ويحتل نادي تشيلسي المركز السادس بترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة .

أوين: ليفربول قادرة على الفوز بالبريميرليج



راهن مايكل أوين نجم ليفربول والمنتخب الإنجليزى السابق، علي حظوظ الريدز بتتويج بلقب الدوري على حساب مانشستر سيتي رغم تراجع ليفربول للمركز الثانى بعد التعادل أمام إيفرتون، الجولة الماضية.

وقال أوين أن ليفربول لدية القدرة علي المنافسة حتي الجولة الأخيرة والبطولة لم تحسم بعد ، وأضاف أوين ، أن مانشستر سيتي تصدر الجدول رغم تأخره بفارق 6 نقاط من قبل والآن ليفربول متأخر بفارق نقطة واحدة فقط.

يذكر أن ليفربول تعادل مع إيفرتون مطلع الأسبوع الحالي في ديربي الميرسيسايد بدون أهداف.

رابطة البريميرليج تحدد شرط الموافقة على نقل توتنهام مبارياته لملعبه الجديد



حددت رابطة الدوري الإنجليزي شرط من اجل لعب توتنهام علي ملعبه الموسم الحالي، يأتي ذلك بعد عدد من التأجيلات حول افتتاح الرسمي للملعب خلال العامين الماضيين.

وكان من المقرر أن يفتتح توتنهام ملعبه الجديد خلال النصف الأول من الموسم الحالي، ولكن بعض الشروط المتعلقة بالمعايير الأمنية أجلت افتتاح الملعب في أكثر من مناسبة

Advertisements

ويخوض توتنهام مواجهاته في الدوري الإنجليزي بملعب ويمبلي، ويحتل المركز الثلاث بجدول الدوري برصيد 61 نقطة.

وست هام يلتقي مع مانشستر سيتي في الصين



تلقي فريق وست هام "المطارق" دعوة للمشاركة في بطولة كأس آسيا للبريميرليج، مع عدد من الأندية الإنجليزية مثل مانشستر سيتي ، وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد

وافق رسمياً على اللعب في كأس آسيا للبريميرليج في شنجهاي خلال شهر يوليو المقبل، ومن المقرر أن يؤكد موقع الدوري الممتاز كافة المشاركين خلال هذا الشهر.

لاعب وست هام يمثل منتخب إنجلترا



قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالموافقة علي تمثيل ديكلان رايس لاعب وست هام لمنتخب إنجلترا بدلا من جمهورية أيرلندا.

وقام صاحب الـ20 عاما اللعب من قبل 3 مباريات بقميص منتخب جمهورية أيرلندا.

وصرح المتحدث بهيئة التحكيم الدولي في الفيفا بشأن رايس "الآن يمكنه تغيير المنتخب الذي يلعب له من أيرلندا إلى إنجلتراحيث شارك مع منتخب أيرلندا للشباب في 3 مباريات ودية مع المنتخب الأول الأيرلندي دون أن يلعب أي مباراة رسمية، وأضاف أعرف تماما أن بعض جماهير منتخب أيرلندا ستصاب بخيبة أمل بسبب قراري، ولكن قراري شخصي قومت بالتفكير جيد قبل اتخاذ القرار".

ومن المتوقع أن يكون ديكلان رايس ضمن قائمة منتخب إنجلترا مع المدرب جاريث ساوثجيت التي تواجه التشيك والجبل الأسود في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية تفاصيل إصابة ألكسيس سانشيز.