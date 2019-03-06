شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يجد "محلل" للعودة للملاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي من الرحيل لأحد أندية الدوري الفنلندي حتي نهاية الموسم، بعد فسخ عقده مع أحد السعودي.

وعاد مؤمن زكريا للقاهرة بعد انتهاء ارتباطه بأحد السعودي، وتلقي مؤمن زكريا العديد من العروض من الدوريات التي لازال القيد مفتوح فيها، ولكن اللاعب يفضل الانتقال للدوري الفنلندي حتي هذه اللحظة.

يذكر أن عبد الله السعيد كان قد رحل أيضاً نهاية الموسم الماضي للدوري الفنلندي بعدما عرضه الاهلي للبيع على خلفية أزمة توقيعه للزمالك.