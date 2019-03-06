شكرا لقرائتكم كلام نهائي.. الزمالك يواجه جورماهيا الكينى فى برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر اتحاد الكرة مسؤلو نادي الزمالك برفض نقل مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني لملعب بترو سبورت بدلاً من برج العرب.

ويواجه الزمالك جورماهيا يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، على ملعب برج العرب بحضور 10 ألاف مشجع.

وكان الزمالك طلب خلال الساعات الماضية إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت إلا أن الأمن تمسك بإقامة اللقاء في برج العرب بحضور 10 الاف متفرج.

ويتصدر نصر حسين داي الجزائري المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي جورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط في المركز الثاني، ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وفي المركز الأخير بترو أتلتيكو الأنجولي بـ4 نقاط.