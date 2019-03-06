شكرا لقرائتكم صدمة فى الأهلي بسبب حمدي فتحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت الأشعة التي أجراها حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي معاناته من تمزق في العضلة الخلفية بعد إصابته في مواجهة بتروجت التي اقيمت أمس ، وحسمها الأحمر برباعية نظيفة. وأكد مسئولو الأهلي أن غياب حمدي فتحي سيمتد لقرابة الـ٦ أسابيع قبل التعافي والعودة مجددا لتدريبات ومباريات الفريق الأحمر.

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