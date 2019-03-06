شكرا لقرائتكم النجوم يغرى نجومه بالمكافآت لتخطى عقبة الإنتاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصد مجلس إدارة نادى النجوم، برئاسة محمد الطويلة، مكافآة خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز على الإنتاج الحربى، فى المباراة المقرر لها يوم الجمعة 15 مارس، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

واستقر الطويلة، على صرف 10 ألاف جنيه لكل لاعب، فى حالة تحقيق الفوز على الإنتاج الحربى، واقتناص النقاط الثلاثة، من أجل تعديل وضع الفريق فى جدول المسابقة، والهروب من شبح الهبوط للقسم الثانى.

ويحتل النجوم المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع برصيد 31 نقطة.