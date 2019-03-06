شكرا لقرائتكم سامبر: إنييستا سبب خروجي من برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف سيرجي سامبر لاعب الوسط الإسباني الواعد يوم الثلاثاء أن مكالمة هاتفية من أندريس إنييستا كانت كافية لإقناعه بالرحيل عن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لينضم إلى فيسيل كوبي الياباني، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال وداع مؤثر للفريق عقب 18 عاما قضاها مع النادي الكتالوني.

ووافق سامبر (24 عاما) على إنهاء تعاقده يوم الثلاثاء لينتقل إلى كوبي، حيث سيعود للعب مع إنييستا في النادي الجديد إلى جانب ديفيد فيا المهاجم السابق لبرشلونة.

وساعد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، وهو الشريك التجاري لهيروشي ميكيتاني رئيس نادي فيسيل كوبي، في صفقة الانتقال. ويحتل كوبي المركز التاسع في الدوري الياباني عقب مباراتين في الموسم الجديد.

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وقال سامبر خلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء: أندريس كان السبب الرئيسي. اتصل بي عدة مرات وأخبرني أن فيسيل كوبي أحد الأندية الجيدة التي يمكن أن أتطور فيها، وجيرارد هو الشخص الذي ابلغني بتلك الأنباء لذا فإنني ممتن له لذلك. وواصل: أبلغني أندريس أن كوبي يريد أن يلعب مثل برشلونة وأن طريقته في اللعب تناسبني وسيكون بوسعي الاستمتاع.

وانضم سامبر لبرشلونة وهو في سن السادسة لكن مسيرته التي قادته للعب في غرناطة ولاس بالماس على سبيل الإعارة خرجت عن مسارها بسبب الإصابات.

وأضاف: أريد العودة إلى اللعب والاستمتاع بكرة القدم، كان حلمي هو النجاح في برشلونة وكنت أود أن أنهي مسيرتي هنا والفوز بأكبر عدد من الألقاب الممكنة لكن عليك في بعض الأحيان أن تتخذ بعض القرارات الصعبة.