لوف ينهي مسيرة الثلاثي المتوج بالمونديال دولياً

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن ثلاثي بايرن ميونيخ ماتس هوملز وجيروم بواتنغ وتوماس مولر، المتوجين معه بلقب كأس العالم 2014، لا يشكلون جزءا من خططه المستقبلية.
وقال لوف: 2019 بالنسبة للمنتخب الألماني هو عام انطلاقة جديدة"، مشيرا الى أنه زار مدينة ميونيخ لإبلاغ اللاعبين بقراره، قبل إعلان التشكيلة المدعوة لخوض مباراة ودية ضد صربيا في فولفسبورغ وأخرى ضد هولندا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وخاضت ألمانيا واحداً من أسوأ أعوامها بكرة القدم بعدما ودعت المونديال الروسي من الدور الأول، كما فشلت في التأهل إلى الدور الثاني ببطولة الأمم الأوروبية.
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