شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: لم يتم استبعاد ملعب بورسعيد من استضافة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فضل مدير بطولة أمم أفريقيا 2019، أنه لم يتم استبعاد ملعب بورسعيد من استضافة مباريات بطولة الأمم الأفريقية القادمة 2019 حتى الآن وإن كان قد تم إبلاغنا بوجود بعض المشاكل بمدرجات الملعب وتدخل المحافظ لحلها وتشكيل لجنة من مستشارين كلية هندسة لتحديد مصيرة خلال الأيام القادمة .
وأوضح محمد فضل خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت، أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد انطلاق موقع خاص ببطولة الامم الافريقية 2019 كما سيتم أستقبال طلبات المتطوعين للعمل بالبطولة.
وأضاف محمد فضل أن العمل مستمر على مدار الـ24 ساعة ويتم الان تجهيز طرق بيع التذاكر على الطريقة العالمية وبيعها الكترونيا و توفير الطرق ووسائل الراحة لدى الجمهور الاجنبى الذى يتواجد بالمدرجات.
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