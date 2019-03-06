شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكونغو يكشف مصير ملعب الشهداء من استضافة مباراة الأهلي وفيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمدي شعبان سفير مصر بالكونغو أنه حرص على عقد جلسة مساء اليوم ،الثلاثاء، مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي وسمير عدلي المدير الإداري للفريق بمجرد وصولهما للكونغو من أجل الترتيب والتجهيز لأستقبال بعثة المارد الأحمر قبل مواجهة فيتا كلوب.

ووصل عبد الحفيظ وعدلي للكونغو ظهر الثلاثاء من أجل الترتيب لاستقبال بعثة الاهلي التى ستُغادر القاهرة فجر غداً الأربعاء لمواجهة فيتا كلوب السبت المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وأوضح سفير مصر بالكونغو في تصريحات لقناة إون سبورت أنه وعبد الحفيظ وعدلي إلتقوا مع مسئولو فيتا كلوب من أجل إنهاء بعض الأمور الخاصة باللقاء ، موضحاً أن الاهلي سيتدرب ثلاث مرات بالكونغو منهم مرتين مساءً بسبب إرتفاع درجة الحرارة ومرة ثالثة في نفس توقيت المباراة.

وأوضح السفير حمدي شعبان أن ملعب الشهداء بالكونغو الديمقراطية سوف يستضيف مباراة الاهلي وفيتا كلوب ، نافياً أن يكون قد تم إغلاق هذا الملعب بسبب أعمال الشغب الى شهدها هذا الملعب بين فريقين بالدوري الكونغولي قبل أيام.

وتابع السفير: أعمال الشغب التي شهدها ملعب الشهداء تسببت في إغلاق الملعب خلال المباريات المحلية لكن دولياً وقارياً سيتم فتح الملعب لذا سيحتضن المباراة المرتقبة للمارد الأحمر أمام فيتا كلوب.