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النجوم يرصد 10 ألاف جنيه لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الإنتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد مجلس إدارة نادى النجوم، برئاسة محمد الطويلة، مكافآة خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز على الإنتاج الحربى، فى المباراة المقرر لها يوم الجمعة 15 مارس، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

واستقر الطويلة، على صرف 10 ألاف جنيه لكل لاعب، فى حالة تحقيق الفوز على الإنتاج الحربى، واقتناص النقاط الثلاثة، من أجل تعديل وضع الفريق فى جدول المسابقة، والهروب من شبح الهبوط للقسم الثانى.

ويحتل النجوم المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع برصيد 31 نقطة.

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