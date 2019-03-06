شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة".. صدمة فى الأهلي بسبب حمدي فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من الحزن داخل فريق الأهلي بعد ظهور نتائج الأشعة التى خضع لها حمدى فتحى لاعب وسط الفريق الذى تعرض للإصابة خلال المواجهة التى خاضها الأحمر أمس أمام بتروجت. Advertisements

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