الجبلاية يخطر الزمالك برفض نقل مواجهة جورماهيا الكيني لبتروسبورت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر اتحاد الكرة مسؤلو نادي الزمالك برفض نقل مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني لملعب بترو سبورت بدلاً من برج العرب.
ويواجه الزمالك جورماهيا يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.
ويتصدر نصر حسين داي الجزائري المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي جورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط في المركز الثاني، ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وفي المركز الأخير بترو أتلتيكو الأنجولي بـ4 نقاط.
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