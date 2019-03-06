شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية يخطر الزمالك برفض نقل مواجهة جورماهيا الكيني لبتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر اتحاد الكرة مسؤلو نادي الزمالك برفض نقل مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني لملعب بترو سبورت بدلاً من برج العرب.

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ويواجه الزمالك جورماهيا يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

ويتصدر نصر حسين داي الجزائري المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي جورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط في المركز الثاني، ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وفي المركز الأخير بترو أتلتيكو الأنجولي بـ4 نقاط.