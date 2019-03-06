مؤمن زكريا يقترب من الدوري الفنلندي بعد فسخ عقده مع احد السعودي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مؤمن زكريا صانع العاب الأهلي من الرحيل لأحد أندية الدوري الفنلندي حتي نهاية الموسم، بعد فسخ عقده مع احد السعودي. Advertisements وعاد مؤمن زكريا للقاهرة بعد انتهاء ارتباطه بأحد السعودي، وتلقى مؤمن العديد من العروض من الدوريات التي لازال القيد مفتوح فيها، ولكن اللاعب يفضل الانتقال للدوري الفنلندي حتي هذه اللحظة. يذكر أن عبد الله السعيد كان قد رحل أيضاً نهاية الموسم الماضي للدوري الفنلندي، بعدما عرضه الأهلي للبيع، على خلفية أزمة توقيعه للزمالك.

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