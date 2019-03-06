7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 2019

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، 21 لاعبًا فى قائمة الأهلى استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب

وزير الرياضة ومجلس الجبلاية ومرتضى منصور فى مؤتمر نبذ التعصب

حضر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وباقى الأعضاء أحمد شوبير وسيف زاهر وأحمد مجاهد وحازم إمام ودينا الرفاعي وثروت سويلم المدير التنفيذي مؤتمر نبذ الفتن والتعصب الذى نظمته رابطة النقاد الرياضيين وجمعية اللاعبين المحترفين ، بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

هانى أبو ريدة: هجوم الجماهير عبر السوشيال ينذر بأزمة

قال هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، فى مؤتمر نبذ التعصب المقام حاليًا بأحد فنادق القاهرة، إن هجوم الجماهير على السوشيال ميديا سيؤدى إلى كارثة فى مصر.

21 لاعباً فى قائمة الأهلى استعداداً لمواجهة فيتا كلوب

أعلن الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى قائمة الفريق المسافرة إلى الكونغو فجر غد الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة فريق فيتا كلوب المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا.

وفاة والد خالد بوطيب مهاجم الزمالك

توفى اليوم الثلاثاء والد المغربى خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك، ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى بلاده لحضور مراسم الدفن والعزاء.

جروس يطمئن على إصابة محمد عنتر

حرص السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على الاطمئنان على إصابة محمد عنتر صانع ألعاب الفريق، بعدما تعرض للإصابة بكدمة قوية فى وجه القدم، خلال مشاركته مع فريق الشباب مواليد 97، أمام سموحة في دوري الجمهورية التى أقيمت خلال تواجد بعثة الزمالك فى أنجولا.

اللجنة الأوليمبية تلغي المؤتمر الصحفي وتكتفي ببيان رسمي غداً

قررت اللجنة الأولمبية المصرية إلغاء المؤتمر الصحفى الذي كان مقرراً عقده غداً بمقر اللجنة، والاكتفاء ببيان رسمي يتضمن موقف اللجنة ومجلسها بعد حفظ البلاغ المقدم من رئيس الزمالك ضدها، وكذلك موقف البلاغات المقدمة ضد أحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق عضوى مجلس الزمالك السابقين والمقدمة من رئيس اللجنة الأولمبية.