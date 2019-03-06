شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 2019 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصدها في التقرير التالي:

21 لاعباً فى قائمة الأهلى استعداداً لمواجهة فيتا كلوب

أعلن الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى قائمة الفريق المسافرة إلى الكونغو فجر غد الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة فريق فيتا كلوب المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا. وتضم القائمة 21 لاعبا وهم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومحمد هانى وأحمد فتحى وياسر إبراهيم وسعد سمير ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمود وحيد وإسلام محارب وعمرو السولية وهشام محمد وكريم نيدفيد وناصر ماهر وحسين الشحات وأجايى ووليد أزارو ومروان محسن ورمضان صبحى وأحمد حمودى.

اللعنة مستمرة.. صلاح محسن يغادر مران الأهلى للإصابة

غادر صلاح محسن، لاعب الأهلى، مران الفريق المُقام حالياً على ملعب التتش للإصابة.

ويتوجه الأهلى فى الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب التى تقام يوم 9 مارس الجارى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وخاض صلاح تدريبات بدنية وتدريبات الكرة، قبل أن يتعرض للإصابة التى أجبرته على مُغادرة المران برفقة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق.

ويعانى الأهلى من لعنة الإصابات التى طاردت الفريق مؤخراً، حيث انضم الثلاثى شريف إكرامى وعمرو السولية وحمدى فتحى لقائمة المُصابين بالفريق.

وفاز الأهلى على بتروجت أمس برباعية نظيفة فى الجولة الـ26 للدورى الممتاز.

جلسة خاصة بين لاسارتى ونيدفيد وجيرالدو فى مران الأهلى

قدم الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى عدة نصائح خاصة لثنائى الفريق كريم فيدفيد وجيرالدو على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء. وبدأ الأهلى صباح اليوم الاستعداد لمباراة فيتا كلوب الكونغولى بملعب الأخير المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. وعقد لاسارتى جلسة منفردة مع كريم نيدفيد ثم جلسة أخرى مع جيرالدو، لتحفيز الثنائى وذلك ضمن الإعداد النفسى الذى يقوم المدير الفنى بتنفيذه مع جميع اللاعبين. Advertisements كما عقد لاسارتى محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش تحدث خلالها عن ارتباطات الفريق المقبلة وضرورة الفوز محلياً وأفريقياً، طالب اللاعبين باغلاق ملف الدورى والتركيز فى البطولة الأفريقية. وفاز الأهلى على بتروجت أمس برباعية نظيفة فى الجولة الـ26 للدورى الممتاز.

حسام عاشور يواصل العلاج من الأمامية وعبد الحفيظ يطير للكونغو

ادى حسام عاشور، قائد الأهلى، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل.

ويستعد الأهلى لمباراة فيتا كلوب الكونغولى بملعب الأخير السبت المقبل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وخاض عاشور فقرة تأهيل عبارة عن جرى حول الملعب، وتنفيذ بعض التدريبات القوية فى إطار برنامجه التأهيلى الذى يخضع له للعودة من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى بعد التعافى من إصابته الأخيرة التى كانت عبارة في منشأ العضلة الأمامية.

وفاز الأهلى على بتروجت أمس برباعية نظيفة فى الجولة الـ26 للدورى الممتاز .

على صعيد متصل، غادر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برفقة سمير عدلى المدير الإدارى للفريق القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، متجهين للكونغو للترتيب لبعثة الفريق قبل سفرها فى الساعات الأولى من صباح غد لخوض مبارة فيتا كلوب بدورى أبطال أفريقيا.

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