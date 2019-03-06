شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وخسارة الزمالك في دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سلة الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 71/80 بالجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى، كما فاز سموحة على التأمين 54/69.

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فى المقابل خسر الزمالك من الجزيرة 76/90 أما الاتحاد السكندري فتغلب على طلائع الجيش 61/90 ليواصل صدارة الدورى برصيد 21 بنفس رصيد الأهلى صاحب المركز الثانى ولكن يتفوق الفريق السكندري بفارق المواجهات المباشرة، بينما بلغ رصيد طلائع الجيش 19 نقطة في المركز الثالث.

واحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 19 نقطة، وحل الجزيرة فى المركز الخامس برصيد 18نقطة يليه سبورتنج في المركز السادس برصيد 17 نقطة، وسموحة سابعًا بنفس الرصيد بفارق المواجهات ويأتي التأمين فى المركز الاخير.