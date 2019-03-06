نتيجة مباراة ريال مدريد وأياكس اليوم الثلاثاء 3-5-2019 في دوري أبطال أوروبا وأياكس يطيح ببطل أوروبا...

نقدم لكم نتيجة مباراة ريال مدريد وأياكس اليوم حيث يستضيف اليوم نادي ريال مدريد فريق أياكس أمستردام في مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا في دور الستة عشر من البطولة، ويسعى الريال للمحافظة على تفوقه في مباراة الذهب حيث أنه فاز بهدفين مقابل هدف وحيد لذا يكفيه التعادل السلبي أو التعادل الإيجابي أو الفوز للصعود إلى الدور المُقبل.

نتيجة مباراة ريال مدريد وأياكس

وينطلق اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية ويُذاع اللقاء عبر قناة beIN sports hd 1 بتعليق علي محمد علي وخالد الحدي.

وصول حافلة كل فريق لملعب السنتياجو برنابيو منذ قليل

نزول اللاعبين لأرض الملعب لعمليات الاحماء

تشكيل ريال مدريد: كورتوا، كارفاخال، ناتشو، فاران، ريجيلون، مودريتش، كاسيميرو، توني كروس، فاسكيز، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور

توجه اللاعبين لغرف خلع الملابس ودقائق على بداية اللقاء

نزول اللاعبين لأرض الملعب وعزف نشيد البطولة الرسمي

الدقيقة 4: رأسية من فاران ولكن في العارضة والهدف الأول ضائع من الريال

الدقيقة 7: هجمة مرتدة لأياكس وتمريرة وتسديدة من حكيم زياش والهدف الأول في شباك الريال

الدقيقة 13: خطأ لصالح لاعب أياكس واحتجاج من مودريتش

الدقيقة 18: الهدف الثاني لأياكس يحرزه لاعبه ديفيد نيريس

الدقيقة 28: جاريث بديل بديلا للوكاس فاسكيز في تغيير أول

الدقيقة 35: دخول أسينسو بدلا من فينيسيوس بسبب الاصابة

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني من المباراة

الدقيقة 48: تسديدة من أسينسو ولكن بجوار القائم

الدقيقة 68: الهدف الثالث لأياكس والهدف يحتسب بعد جدال مع ال var

الدقيقة 70: أسينسو يحرز الهدف الأول للريال

الدقيقة 73: خطأ من على حدود منطقة الجزاء وتنفيذ والكرة تسكن الشباك والهدف الرابع لأياكس

نهاية المباراة بفوز أياكس برباعية على مدريد وبنتيجة 5-3 للمبارتين ويطيح ببطل أوروبا

مباراة ريال مدريد وأياكس

ومن الجدير بالذكر أن تاريخ مواجهات الفريقين تشهد تفوق فريق ريال مدريد حيث فاز في ثمانية مباريات على أياكس بينما فاز أياكس في خمسة مباريات وتعادل الفريقين في لقائين فقط، وقد فاز الريال على أياكس في المباراة الأخيرة التي جمعت بينهما.