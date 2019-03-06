الآن: نتيجة مباراة ريال مدريد وأياكس اليوم ريمونتادا هولندية تقصي بطل دوري أبطال أوروبا الموسم...

نعرض لكم نتيجة مباراة ريال مدريد وأياكس اليوم يلتقي اليوم الملكي ريال مدريد في مباراة منتظرة أوروبيا مع ضيفه أياكس أمستردام الهولندي في مباراة العودة من دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا بحثا عن حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية تلك المباراة التي يدخل فيها ريال مدريد بين اتجاهين من جهة تمتلكه الراحة بسبب مواجهة الذهاب التي حسمها الملكي خارج أرضه بهدفين مقابل هدف والتي وضعت قدمه في التأهل

نتيجة مباراة ريال مدريد وأياكس اليوم

وبينما حقق الريال الفوز خارج أرضه فان الريال يدخل المباراة قادما من خسارتين صعبتين على جماهيره حين خسر الفريق الأربعا الماضي امام برشلونة في اياب كأس الملك وخسر بعدها ب 72 ساعة من برشلونة للمرة الثانية ولكن في الدوري بهدف نظيف مما أطاح به خارج المنافسه على لقب الدوري ولم يتبقى له سوى بطولة دوري الأبطال.

متابعة نتيجة مباراة ريال مدريد وأياكس:

وصول الفريقين لملعب اللقاء منذ قليل

تشكيل فريق ريال مدريد: كورتوا، كارفاخال، ناتشو، فاران، ريجيلون، مودريتش، كاسيميرو، توني كروس، فاسكيز، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور

الآن: بداية شوط المباراة الأول

الدقيقة 4: الريال يبدأ سريعا بالهجوم ورأسية من المدافع فاران والكرة ترتد من العارضة

الدقيقة 7: الهدف الأول لأياكس أمستردام عن طريق أقدام حكيم زياش

الدقيقة 17: تسديدة من فاران ولكن في يد حارس المرمى أونانا

الدقيقة 18: ديفيد نيريس يضيف الثاني لأياكس والنتيجة تصبح 2-0 والريال في موقف سيئ

الدقيقة 28: دخول بيل بدلا من فاسكيز

الدقيقة 35: دخول أسينسو بدلا من فينسيوس جيونور المصاب

الدقيقة 42: كرة خطيرة لبيل ولكن الكرة في القائم

نهاية أحداث الشوط الأول

الدقيقة 63: هدف ثالث لأياكس والنتيجة ثقيلة على ريال مدريد

الدقيقة 66: الحكم يوقف اللعب 3 دقائق كاملة للتأكد من صحة الهدف والفار يتردد في احتسابه ويحتسب أخيرا

الدقيقة 70: الهدف الاول لأسينسو والنتيجة تصبح 3-1

الدقيقة 73: أياكس يضرب من جديد ويسجل الرابع بخطأ من كورتوا

نهاية المباراة بفوز أياكس بنتيجة 4-1

مباراة ريال مدريد وأياكس

ويغيب راموس عن هذه المباراة والمباراة القادمة بعدما قرر الاتحاد الأوروبي ايقافه بعد تعمده الحصول على انذار في المباراة السابقة ليكون جاهزا في مباراة الدور القادم بلا انذارات، وهذا ما قد يسبب بعض الخوف للجماهير حيث أن دفاع ريال مدريد يعاني في الفترة الأخيرة ولا يتحمل النقص في صفوفه مجددا.