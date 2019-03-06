نتيجة مباراة الأهلي والسد القطري اليوم في دوري أبطال آسيا والسومة يحسم الثلاث نقاط

في مباراة قوية يستضيف نادي الأهلي السعودي “أهلي جدة” نادي السد القطري في افتتاحية مبارياتهما في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا للمجموعة الرابعة D على أمل انتزاع أول 3 نقاط تساعد الفريق على أن يمهد طريق التأهل لدور الستة عشر.

حيث ينطلق اللقاء في السابعة والربع بتوقيت القاهرة والثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، على أن يُنقل حصريا على قناة beIN sport HD3 وقناة الكأس HD3 بتعليق الرائع حفيظ دراجي وأيضا خليل البلوشي، بث مباشر مباراة الأهلي والسد القطري اليوم يلا شوت.

نتيجة مباراة الاهلي والسد القطري

ويدخل الأهلي المباراة قادما من مباراة الديربي المحلي أمام الاتحاد والتي انتهت نتيجتها بالتعادل الايجابي حيث سجل للأهلي البديل عمر السومة هدفًا رائعا تحدث عنه الكثير ومواقع الكرة العالمية بل وذهبت به الآراء لتعتقد انه سيكون من الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف هذا العام.

بداية العمليات الاحمائية على أرض الملعب

دقائق قليلة وينطلق شوط المباراة الأول

بداية الشوط الاول من المباراة الآن

الدقيقة 2: أخطاء في البث والنقل التليفزيوني للمباراة

الدقيقة 9: تسديدة على مرمى الأهلي ولكن في الشباك الخارجية

الدقيقة 30: ركلة جزاء للأهلي وعمر السومة يسجل الأول

نهاية الشوط الاول من المباراة بتقدم الأهلي بهدف نظيف

الدقيقة 49: بغداد بو نجاح كاد أن يخطف الكرة ولكن حارس مرمى الاهلي يشتتها

الدقيقة 62: التبديل الأول للسد القطري بخروج ياسر عيسي ونزول على أسد الله

الدقيقة 75: السومة يضيف الهدف الثاني له ولفريقه من ركنية والنتيجة 2-0 للأهلي

نهاية المباراة بفوز الأهلي 2-0

الاهلي والسد القطري

وعن اللقاء فقد أكد المدير الفني للسد القطري فيريرا بأن المباراة صعبة كونها المباراة الافتتاحية للفريق في البطولة وكونها خارج الأرض أمام الأهلي السعودي الذي دائما ما يكون قويا على أرضه بدعم جماهيره، ولكنه وضح بان لاعبيه يعرفون جيدا كيفية اللعب تحت ضغط الجماهير مبديا رغبته في الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

بينما تحدث سعيد المولد لاعب الأهلي السعودي عن البطولة مبديا أولا رغبة فريقه في الفوز بكأس دوري أبطال آسيا هذا العام فهي أحد أهداف الفريق، وأكد أن صعوبة المباراة تكمن في طموح الفريقين للفوز وهو ما يصعب المهمة ولكن الاهلي يستهدف الانتصار الذي يمنحه دفعة منعوية رائعة لاستكمال البطولة بثقة كبيرة.