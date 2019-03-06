بالفيديو... اياكس يتقدم على ريـال مدريد بهدفين في الشوط الأول بأبطال أوروبا

كتب محمد بشاري

تقدم أياكس امستردام الهولندي على ريـال مدريد بهدفين دون رد في الشوط الأول من لقاء الفريقين بإياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

احرز هدفي الشوط حكيم زيياش ودافيد ناريس ليقترب من التأهل لدور ربع النهائي.وتعرض فينيسوس جونيورز ولوكاس فاسكيز لاعبا ريـال مدريد للإصابة خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء.

الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب انتهى لصالح ريـال مديد بهدفين لهدف في العاصمة الهولندية أمستردام.