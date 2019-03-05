شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال| أياكس يفجر البرنابيو بهدفين في مرمى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مفاجأة كبيرة فجرها أياكس أمستردام الهولندي على استاج سنتياجو برنابيو بتقدمه بهدفين للاشيء في الشوط الأول على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.
الهدف الأول جاء في الدقيقة السابعة بعد انطلاقة من تاديش على الجهة اليمنى أسفر عن تمريرة داخل منطقة الجزاء إلى زياش الذي سدد مباشرة إلى شباك الحارس كورتوا معلناً عن تقدم الفريق الهولندي.
وفي الدقيقة 19 أضاف أياكس الهدف الثاني بعد انطلاقة رائعة من اللاعب تاديتش مجدداً ومراوغة مبهرة ختمها بتمريرة بينية إلى نيريس الذي انفرد ومر من كورتوا ليسدد في الشباك ويحتفل.
وكان ريال مدريد قد فاز ذهاباً بهدفين مقابل هدف في هولندا، ليضع قدماً في ربع نهائي المسابقة، ويصبح مطالباً بالتعادل أو الخسارة بهدف نظيف فقط في أسوأ الأحوال ليتأهل، لكن بعد تسجيل أياكس هدفين أصبحت الأمور أكثر صعوبة على الميرنغي.
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