شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال.. تعرف على التشكيل الرسمي لأياكس وريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، وإيريك تين هاج، مدرب أياكس، تشكيل الفريقين في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:
حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.
الدفاع: داني كارباخال، ناتشو، رافائيل فاران، سيرخيو ريجيلون.
الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.
الهجوم: لوكاس فاسكيز، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.
واستبعد سولاري الثلاثي إيسكو وماريانو دياز والحارس لوكا زيدان من قائمة اللقاء، وكانت هذه دكة البدلاء: نافاس، فاييخو، مارسيلو، فالفيردي، سيبايوس، أسينسيو، بيل.
وجاء تشكيل أياكس كالآتي:
حراسة المرمى: أندريه أونانا.
الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، دالي بليند، نيكولاس تاليفاكيو.
الوسط: لاسه شوني، دوني فان دي بيك، فرينكي دي يونج.
الهجوم: حكيم زياش، دافيد ناريس، دوسان تاديتش.
مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بانتصار الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف في ذهاب المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر دوري الأبطال.. تعرف على التشكيل الرسمي لأياكس وريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.