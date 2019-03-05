شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال.. تعرف على التشكيل الرسمي لأياكس وريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، وإيريك تين هاج، مدرب أياكس، تشكيل الفريقين في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

الدفاع: داني كارباخال، ناتشو، رافائيل فاران، سيرخيو ريجيلون.

الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

الهجوم: لوكاس فاسكيز، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.

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واستبعد سولاري الثلاثي إيسكو وماريانو دياز والحارس لوكا زيدان من قائمة اللقاء، وكانت هذه دكة البدلاء: نافاس، فاييخو، مارسيلو، فالفيردي، سيبايوس، أسينسيو، بيل.

وجاء تشكيل أياكس كالآتي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، دالي بليند، نيكولاس تاليفاكيو.

الوسط: لاسه شوني، دوني فان دي بيك، فرينكي دي يونج.

الهجوم: حكيم زياش، دافيد ناريس، دوسان تاديتش.

مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بانتصار الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف في ذهاب المباراة.