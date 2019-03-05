شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهلال يحتفل بـ «بندر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

‏بعد نهاية مباراة الهلال والعين الإماراتي، احتفل رئيس نادي الهلال‬ الأمير محمد بن فيصل ولاعبو الفريق باللاعب محمد الشلهوب في ملعب المباراة، بعد قدوم مولوده الجديد (بندر) قبل بداية المباراة بساعات.

‏من جانبه، عبر الشهلوب بعد فوز فريقه وقال: «هذا الفوز من أسعد الانتصارات التي أحققها، بعد أن تزامن مع قدوم مولودي الجديد، كانت الأجواء في المعسكر رائعة قبل المباراة».