شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهلال يحتفل بـ «بندر» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)بعد نهاية مباراة الهلال والعين الإماراتي، احتفل رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل ولاعبو الفريق باللاعب محمد الشلهوب في ملعب المباراة، بعد قدوم مولوده الجديد (بندر) قبل بداية المباراة بساعات.
من جانبه، عبر الشهلوب بعد فوز فريقه وقال: «هذا الفوز من أسعد الانتصارات التي أحققها، بعد أن تزامن مع قدوم مولودي الجديد، كانت الأجواء في المعسكر رائعة قبل المباراة».
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