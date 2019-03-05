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السويدي بطلاً لشتوية القدم

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جدة - خالد شويل - توج الرئيس التجاري والتخطيط الإستراتيجي في وقت اللياقة عبدالله اللحيدان، الفائزين في البطولة الخامسة لكرة القدم الشتوية في مراكز وقت اللياقة 2019، والتي اختتمت الأربعاء الماضي على ملعب مركز السويدي بمدينة الرياض، بحضور مدير العلاقات العامة علي القرني ومدير عام الإدارة بشركة لجام للرياضة الدكتور محمد سالم، ومسؤول الأنشطة الرياضية فضول عربي، وذلك بمشاركة 2088 لاعبا بمعدل 174 فريقا من جميع مراكز المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة.

حيث حصل فريق "النجوم" من مركز السويدي على لقب البطولة بعد فوزه على فريق "بيراميدز" من مركز الندى، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي قادها الحكم السعودي خالد الصلوي، على ملعب وقت اللياقة بالسويدي. وفي نهاية الحفل كرم اللحيدان حكم البطولة واللجنة المنظمة والفائزين.

من جهته، أكد عبدالله اللحيدان أن مراكز وقت اللياقة سباقة دائما لإقامة مثل هذه البطولات المنظمة وذلك لإظهار الكوادر الداعمة للمنتخبات السعودية، معتبرا أندية وقت اللياقة من أفضل المراكز الرياضية في المملكة انتشارا وتوسعا، وتقديم خدمة مميزة للمجتمع.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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