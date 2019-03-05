شكرا لقرائتكم خبر عن السويدي بطلاً لشتوية القدم والان مع التفاصيل
حيث حصل فريق "النجوم" من مركز السويدي على لقب البطولة بعد فوزه على فريق "بيراميدز" من مركز الندى، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي قادها الحكم السعودي خالد الصلوي، على ملعب وقت اللياقة بالسويدي. وفي نهاية الحفل كرم اللحيدان حكم البطولة واللجنة المنظمة والفائزين.
من جهته، أكد عبدالله اللحيدان أن مراكز وقت اللياقة سباقة دائما لإقامة مثل هذه البطولات المنظمة وذلك لإظهار الكوادر الداعمة للمنتخبات السعودية، معتبرا أندية وقت اللياقة من أفضل المراكز الرياضية في المملكة انتشارا وتوسعا، وتقديم خدمة مميزة للمجتمع.
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