شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتجاوز العين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) فاز فريق الهلال على مضيفه العين الإماراتي بهدف دون رد (اليوم)، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وسجل هدف الهلال الوحيد لاعبه محمد الشلهوب في الدقيقة (65)، وبذلك يحصد الهلال نقاطه الثلاث الأولى في البطولة ليلعب في الجولة المقبلة مع الدحيل القطري في الـ 12 من شهر مارس.

فاز فريق الهلال على مضيفه العين الإماراتي بهدف دون رد (اليوم)، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وسجل هدف الهلال الوحيد لاعبه محمد الشلهوب في الدقيقة (65)، وبذلك يحصد الهلال نقاطه الثلاث الأولى في البطولة ليلعب في الجولة المقبلة مع الدحيل القطري في الـ 12 من شهر مارس.

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