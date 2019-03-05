شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح وأحد إلى نهائي كأس الهيئة العامة للرياضة لكرة السلة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)@sami4086تأهل فريقا الفتح وأحد إلى نهائي بطولة كأس الهيئة العامة للرياضة لكرة السلة، بعد فوزهما اليوم (الثلاثاء) في الدور نصف النهائي على فريقي النصر والهلال.
وتأهل الفتح بعد فوزه على ضيفه النصر بنتيجة 67-85، في اللقاء الذي جمعهما على صالة نادي الفتح بالأحساء.
وتمكن أحد من الفوز على مضيفه الهلال 96-105، بصالة الهيئة العامة للرياضة في الرياض، بعد أن امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية.
وحددت القرعة إقامة المباراة النهائية بين أُحد والفتح في المدينة المنورة، على أن يتحدد موعد مواجهة الفريقين من قِبل الاتحاد السعودي لكرة السلة لاحقاً.
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