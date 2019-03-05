سائق حمدالله حلاقا للاعبي النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

قادت الصدفة السائق الخاص بالمحترف المغربي في صفوف فريق النصر عبدالرزاق حمدالله أن تكون لديه مهارة الحلاقة وإجادة فن قص الشعر وتشذيب الذقن، مما أتاح له الفرصة في أن يتخصص في الحلاقة للاعبي الفريق، من خلال تخصيص غرفة حلاقة داخل مقر النادي، وتخليص لاعبي الفريق من حالة الحرج التي تنتابهم بالتنقل بين صوالين الحلاقة في الليلة التي تسبق أيا من المباريات، من باب الاستعداد النفسي والظهور بمظهر أنيق ومميز، خاصة بالنسبة للاعبين الذين يميلون إلى تسريحات مختلفة أو حلاقة الشعر من باب التفاؤل قبل المباراة.

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وتعتبر تجربة النصر في تخصيص حلاق للاعبين داخل مقر النادي تجربة فريدة، علما بأن المشاهير والنجوم دون استثناء يستعينون بحلاقين داخل منازلهم أو في مقر وحداتهم السكنية، أو تتم الحلاقة في الفندق الذي يقطن فيه الفريق ليلة المبيت للمباريات.

ويتراوح ما ينفقه اللاعب في الدوري السعودي على تسريحه شعر رأسه وذقنة ما بين 2500 ريال إلى 4800 ريال تقريبا طوال الموسم الرياضي.

حلاقون ونجوم