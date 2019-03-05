سائق حمدالله حلاقا للاعبي النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض
قادت الصدفة السائق الخاص بالمحترف المغربي في صفوف فريق النصر عبدالرزاق حمدالله أن تكون لديه مهارة الحلاقة وإجادة فن قص الشعر وتشذيب الذقن، مما أتاح له الفرصة في أن يتخصص في الحلاقة للاعبي الفريق، من خلال تخصيص غرفة حلاقة داخل مقر النادي، وتخليص لاعبي الفريق من حالة الحرج التي تنتابهم بالتنقل بين صوالين الحلاقة في الليلة التي تسبق أيا من المباريات، من باب الاستعداد النفسي والظهور بمظهر أنيق ومميز، خاصة بالنسبة للاعبين الذين يميلون إلى تسريحات مختلفة أو حلاقة الشعر من باب التفاؤل قبل المباراة.
وتعتبر تجربة النصر في تخصيص حلاق للاعبين داخل مقر النادي تجربة فريدة، علما بأن المشاهير والنجوم دون استثناء يستعينون بحلاقين داخل منازلهم أو في مقر وحداتهم السكنية، أو تتم الحلاقة في الفندق الذي يقطن فيه الفريق ليلة المبيت للمباريات.
ويتراوح ما ينفقه اللاعب في الدوري السعودي على تسريحه شعر رأسه وذقنة ما بين 2500 ريال إلى 4800 ريال تقريبا طوال الموسم الرياضي.
حلاقون ونجوم
- الإنجليزي آيدن فيلان أحد أشهر الحلاقين في بريطانيا، وهو الحلاق الشخصي لبيكهام واختير كأفضل حلاق في إنجلترا عام 2000
- الشقيقان جوزيف ومايكل سيرا تخصصا في تسريحة شعر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
- التركي الشهير فيسيل مصفف شعر خاص بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
- اعتاد نيمار أن يكون لديه حلاق خاص، وخلال مونديال روسيا اصطحب معه اثنين من مصففي الشعر وظهر بخمس تصفيفات مختلفة
- الغاني نيكي قدم من بلاده إلى بريطانيا وأصبح حلاقا خاصا بعدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الأفارقة
- المغربي محمد العربي تخصص في حلاقة لاعبي فريق ريال مدريد سنوات عدة
- أحمد السناوي تولى حلاقة وتصفيف قصات شعر نجوم الدوري الإنجليزي، أبرزهم: بول بوجبا وجون تيري وإيدن هازارد
- 3 أشقاء باكستانيين تخصصوا في حلاقة نجوم الكرة السعودية منذ 3 عقود
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