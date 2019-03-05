شكرا لقرائتكم حمدى فتحى مهدد بالغياب عن مباراة القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي شبح الغياب عن مباراة فريقه أمام الزمالك في قمة الكرة المصرية يوم 30 مارس الجاري في الدوري الممتاز.

وخرج حمدي فتحي مُصاباً من مباراة الأهلي وبتروجت أمس ، الإثنين، في الدوري الممتاز والتي فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

ويعاني حمدي فتحي المُنضم للأهلي في يناير الماضي من مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية تحتاج لعلاج فترة تزيد عن الـ21 يوماً ليكون من الصعب جداً مشاركته في مباراة الزمالك.

يذكر أن الأهلي سيُسافر فجر غداً ، الأربعاء، للكونغو لمواجهة فيتا كلوب السبت المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.