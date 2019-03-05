شكرا لقرائتكم مدافع المقاصة يبحث عن عروض للرحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ شريف حازم مدافع المقاصة البحث عن عروض محلية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد خروجه من حسابات طلعت يوسف المدير الفنى للفريق خلال الموسم الحالى . Advertisements يأتى ذلك بعدما اعتمد طلعت يوسف على الثلاثى أحمد مودى وطه عادل ومحمد دبش فى الخط الدفاعي، فى الوقت الذى لم يشارك حازم مع المقاصة إلا فى دقائق معدودة منذ انطلاق المسابقة . يذكر أن مصر المقاصة يحتل المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 38 نقطة بالتساوى مع المصرى البورسعيدى صاحب المركز الرابع .

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