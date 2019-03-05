شكرا لقرائتكم ريال مدريد يتأخر أمام أياكس بهدفين في الشوط الأول.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأخر ريال مدريد الإسبانى أمام أياكس الهولندى بهدفين دون رد، فى اللقاء المقام على ملعب "سانتياجو برنابيو" فى اياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

سجل هدفى أياكس، النجم المغربى حكيم زياش فى الدقيقة 7، ديفيد نيريس فى الدقيقة 18.

وظهر نجوم ريال مدريد بمستوى متواضع خلال الشوط الأول، ولم ينجح لاعبوه فى مجاراة الفريق الهولندى.

وكانت أخطر فرص الريال فى الدقيقة 42، حين رد القائم تسديدة بيل.

وزادت متاعب الريال، بخروج كلا من لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور للإصابة، وشارك بدلا منهما جاريث بيل و وماركو أسينسيو، بالإضافة إلى غياب القائد سيرجيو راموس من البداية للإيقاف.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الريال 2-1، وإذا استمرت النتيجة على ذلك سيودع بطل المسابقة فى آخر 3 مواسم مبكرا البطولة.

Advertisements



الاحتفال بالهدف الأول

حسرة كورتوا

حكيم زياش يحتفل بالهدف

زياش يحتفل