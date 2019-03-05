بالأسماء.. 6 نجوم يرحلون عن ريال مدريد نهاية الموسم

اسماء السيد - بدأت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز التخطيط مبكرا للموسم المقبل، بعد الموسم الكارثي للفريق الملكي، حيث خسر المنافسة منطقيا على لقب الدوري المحلي، وتم اقصائه من مسابقة كأس الملك على يد غريمه التقليدي برشلونة، فيما لا تزال حظوظه قائمة في المنافسة على لقب دوري الأبطال.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية في تقرير مطول لها أن خطة إعادة تجديد عقود اللاعبين في نادي ريال مدريد ستبدأ بالتخلص من بعض النجوم الكبار، وفي مقدمتهم إيسكو وغاريث بيل ومارسيلو وماريانو وفاييخو وبراهيم دياز.

ووفقا للتقرير فإن إدارة النادي الملكي تعتزم التخلص من هؤلاء النجوم إما بصورة دائمة أو على سبيل الإعارة، ليفسحوا الطريق أمام التعاقد مع نجوم كبار بإمكانهم انتشال الفريق من كبوته.

وتوقعت الصحيفة تخلي إدارة النادي الملكي عن 6 لاعبين من العيار الثقيل، وهم على النحو التالي:

-إيسكو

يعيش إيسكو وضعا صعبا مع الفريق الملكي منذ قدوم المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، ويأمل اللاعب في تغيير المدرب الحالي ليتخذ قراره في البقاء، لكن تراجع مستواه وعدم رضا جماهير الميرينغي عنه، قد تدفعه للنظر في العروض التي تُقدم له.

-غاريث بيل

تعرض الويلزي لانتقادات حادة من جماهير ريال مدريد، وظهر ذلك جليا في مباراة الكلاسيكو الأخيرة ضد الغريم برشلونة، والتي خسرها ريال على ملعبه سانتياغو برنابيو صفر-1 في الدوري المحلي، وتجلى امتعاض الجمهور من بيل وأدائه لدى استبداله في المباراة بماركو أسينسيو، حيث وجهت له الصافرات من مدرجات الملعب الذي شهد سقوط النادي الملكي أمام غريمه برشلونة مرتين في غضون أيام (خسر الأربعاء صفر-3 في إياب نصف نهائي الكأس).

ومن المتوقع أن يدرس النادي الملكي هذا الصيف عروضا مقدمة له لضم صاحب الـ29 عاما. وسيكمل بيل 30 عاما في الصيف المقبل، ومن ثم فقد حان الوقت لأن يتخلى اللاعب عن مكانه في ريال مدريد للاعبين آخرين

مارسيلو

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بالرغم من تأكيد اللاعب في أكثر من مناسبة على رغبته في إنهاء مسيرته الكروية في "سانتياغو برنابيو"، إلا الحال يبدو أنه قد تغير في الفترة الأخيرة، حيث أصبح مارسيلو أسيرا لدكة البدلاء لزميله سيرجيو ريغيلون في التشكيلة الأساسية، ما دفع الأول إلى إعادة حساباته في مستقبله داخل الفريق، في الوقت الذي يشجع فيه البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله البرازيلي السابق في النادي الملكي على اللحاق به في يوفنتوس.

- خيسوس فاييخو

يبدو أن فاييخو سيكون الضحية لصفقة التعاقد مع مع إيدر ميليتاو مدافع فريق بورتو البرتغالي، التي اقترب ريال مدريد من حسمها، إذ من المتوقع أن تستغنى إدارة النادي الأبيض عن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، على سبيل الإعارة بعدما قضى موسمًا واحدًا على سبيل الإعارة في فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في موسم 2016-2017.

-ماريانو دياز

عاد ماريانو دياز إلى ريال مدريد الصيف الماضي قادما من ليون الفرنسي، لكنه تسبب في حالة من الإحباط لجماهير النادي الملكي، حيث لم يُظهر أداءه بالشكل المتوقع، ونادرا ما يستعين به سولاري في المباريات.

وقد يضطر دياز إلى حزم أمتعته والرحيل عن صفوف الفريق، مع العلم أن اللاعب مطلوب لبعض الأندية منها ريال بيتيس الإسباني.

-براهيم دياز

تعاقد ريال مدريد مع الجناح الشاب الإسباني إبراهيم دياز (19 عاما) من نادي مانشستر سيتي الإنكليزي في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن اللاعب الشاب لم يخض سوى 24 دقيقة فقط بقميص الفريق الملكي.

وفي حال فشل الجناح الإسباني في إثبات جدارته، فقد يجد فلورينتينو بيريز نفسه مضطرا إلى إعارته إلى فريق يمنحه فرصة المشاركة لتطوير مستواه.

