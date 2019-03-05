شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من الذكريات.. عبد الله السعيد يهنئ شيكابالا بعيد ميلاده الـ 33 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع اللاعب عبد الله السعيد، لاعب نادى بيراميدز، الذكريات بصورة مع اللاعب شيكابالا والنجم أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى، من رحلات المنتخب داخل المطار، ليهنئ الأول بعيد ميلاده.

وكتب عبد الله السعيد على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى موجهاً حديثة لشيكابالا "كل سنة وانت طيب يا شيكابالا".

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عبد الله السعيد وشيكابالا وفتحى

يذكر أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك المعار إلى أبولون اليونانى، يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ33، حيث إنه من مواليد 5 مارس 1986.

يذكر أن شيكابالا حصل على 7 بطولات مختلفة مع نادى الزمالك منها بطولة الدورى الممتاز "مرتين" موسم 2003/2002 وموسم 2004/2003، بالإضافة إلى دورى أبطال أفريقيا موسم 2002 وكأس السوبر الأفريقى وكأس مصر 3 مرات، وتدرّج الفهد الأسمر فى فرق الناشئين بالزمالك وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عاما و8 أشهر فقط، وقضى موسمين بالفريق الأول وبعدها انتقل إلى نادى باوك سالونيك اليونانى.