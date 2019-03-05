شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم، الثلاثاء الموافق 5/ 3/ 2019 العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها، 10 آلاف مشجع فى مباراة وجورماهيا بالكونفدرالية، وإخطار كهربا بموعد عودته لتدريبات الفريق.

الزمالك يخطر كهربا بموعد عودته لتدريبات الفريق

أخطر الجهاز الفنى للزمالك بقياجة السويسرى كرستيان جروس، محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، بموعد عودته للتدريبات الجماعية.

الزمالك يجهز سيناريو بديل لصالح جماهيره حال رفض نقل مباراة جورماهيا

يضع مسئولو نادى الزمالك سيناريو بديل حال رفض الأمن، نقل مباراته بالكونفدرالية الأفريقية أمام جورماهيا الكينى المقرر لها يوم 10 مارس الجارى، من استاد برج العرب لبترو سبورت.

الزمالك يطلب رسميا مواجهة جورماهيا الكيني باستاد بتروسبورت

تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من نادى الزمالك، يطلب فيه نقل مباراته المقبلة بالكونفدرالية أمام جورماهيا الكيني المحدد لها يوم ١٠ مارس الجاري الي إستاد بتروسبورت بدلا من برج العرب .

الزمالك يطبق لائحة المكافآت الاستثنائية لبلوغ ربع نهائى الكونفدرالية

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، على مواصلة تحفيز اللاعبين بتطبيق لائحة المكافآت الاستثنائية من أجل التأهل لربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الأمن وافق على حضور 10 آلاف متفرج لمباراة الزمالك وجورماهيا الكينى يوم 10 مارس الجارى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية. 10 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية

مرتضى منصور: مستعد لزيارة الأهلى من أجل التهدئة بين قطبى الكرة المصرية

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه مُستعد لزيارة مقر النادي الأهلي في أي وقت في سبيل تهدئة الأجواء، مؤكداً على ضرورة أن يتكاتف الجميع من أجل العودة للأجواء الطبيعية، وشدد على أنه كان يتمنى تواجد ممثل من الأهلي في مؤتمر نبذ التعصب.

جروس يطمئن على إصابة محمد عنتر

حرص السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على الاطمئنان على إصابة محمد عنتر صانع ألعاب الفريق، بعدما تعرض للإصابة بكدمة قوية فى وجه القدم، خلال مشاركته مع فريق الشباب مواليد 97، أمام سموحة في دوري الجمهورية التى أقيمت خلال تواجد بعثة الزمالك فى أنجولا.

عامر حسين: "سيد عبد الحفيظ دمه خفيف.. ونقل مباراة الزمالك صعب"

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وجود عقبات فى طريق الموافقة على طلب الزمالك بنقل مباراة جورماهيا الكينى من استاد برج العرب بالإسكندرية لاستاد بتروسبورت بسبب الأمن.

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