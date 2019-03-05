شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والشمس فى ربع نهائى كأس مصر لسيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 33 /18 فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2018/2019.

كما شهد هذا الدور فوز كل من، الشمس على الزهور بنتيجة 47 /29 والطيران على المعادى بنتيجة 26 /23 والجزيرة على عمال قنا بنتيجة 20 /10.

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يقام الدور قبل النهائى يوم 19 أبريل القادم بلقائى الأهلى مع الشمس والطيران مع الجزيرة، على أن يقام النهائى يوم 20 أبريل المقبل أيضًا.

فيما تقام مباريات دور الـ16 بكأس مصر للرجال يوم الإثنين المقبل بمواجهات بين سموحة مع الطيران وسبورتنج مع الزمالك وأصحاب الجياد مع الشمس والأهلى مع الحوار.

فيما يشهد نفس الدور أيضًا لقاءات بين كل من 6 أكتوبر مع الجزيرة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأولمبى مع الزهور ومدينة نصر مع طلائع الجيش .